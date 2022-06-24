الخياري وخلف ومهدي والفاضل الأفضل في الدور ربع النهائي

أقيمت أمس الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.
وفاز حارس مرمى المنتخب المغربي رضا الخياري بجائزة أفضل لاعب في فوز منتخب المغرب على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0، في انطلاقة مباريات دور الثمانية.
واختير لاعب منتخب مصر مصطفى خلف كأفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري الذي فاز على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2.
ونال حارس مرمى المنتخب العراقي زاهر مهدي جائزة أفضل لاعب في فوز منتخب العراق بنتيجة 3-2 على المنتخب السعودي، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.
وفاز لاعب منتخب الكويت صالح الفاضل بجائزة أفضل لاعبي مباراة المنتخب الكويتي التي فاز بها بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح أمام منتخب فلسطين، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي 4-4.