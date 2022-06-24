الخياري وخلف ومهدي والفاضل الأفضل في الدور ربع النهائي

أقيمت أمس الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.