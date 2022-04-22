الدحيل يقلب الطاولة على التعاون ويتأهل لثُمن نهائي دوري الأبطال

تأهل نادي الدحيل القطري إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير على التعاون السعودي 4-3 يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.