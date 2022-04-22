الدحيل يقلب الطاولة على التعاون ويتأهل لثُمن نهائي دوري الأبطال

تأهل نادي الدحيل القطري إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير على التعاون السعودي 4-3 يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجَّل كريم بوضياف (11) وادميلسون جونيور (58 و84 من ضربة جزاء) والمعز علي (88) أهداف الدحيل، في حين أحرز لياندر تاوامبا (21 و36) وحسن العمري (25) أهداف التعاون.
وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور؛ وضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة، والتأهل إلى دور الـ16.
وتُقام الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، ويلعب فيها سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.