الدعيع لـ"سبق": سنفرح بالتأهل السادس للمونديال من أمام الصين

أبدى حارس مرمى المنتخب السعودي "السابق" محمد الدعيع تفاؤله بحسم الأخضر بطاقة التأهل لمونديال قطر2022 من أمام الصين .
وقال الدعيع في تصريح لـ"سبق":" كلنا ثقة وتفاؤل بإخواننا اللاعبين بتقديم مستوى فني جيد مقرون بالنتيجة الإيجابية أمام الصين بمشيئة الله، وبالتالي بلوغ النقطة 22 والتربع على قمة المجموعة والتأهل رسمياً لمونديال 2022 للمرة السادسة، ومشاهدته ولمسته من جهد واضح خلال فترة التصفيات الماضية، من تكاتف من قبل الجهاز الإداري والفني بقيادة الفرنسي "رينارد " وإخواني اللاعبين، هذا الجيل الواعد المميز، يبشر بالخير، وستكون له بصمة في مسيرة الأخضر "
وأشاد الدعيع بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من قبل ولاة الأمر- حفظهم الله، وسط متابعة وجهد يشكر من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وفريق العمل معهم، داعياً الله أن يكلل تلك الجهود بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم أمام الصين، الخميس المقبل، قبل موقعة أستراليا في الجولة الأخيرة من التصفيات " .
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في معسكره الذي يُقام حالياً في الإمارات، استعداداً لخوض مواجهته أمام منتخب الصين، غداً الخميس، على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يتربع الأخضر على قمة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، ويكفيه تخطي عقبة الصين لإعلان التأهل رسمياً .