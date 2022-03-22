الدعيع لـ"سبق": سنفرح بالتأهل السادس للمونديال من أمام الصين

وأشاد الدعيع بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من قبل ولاة الأمر- حفظهم الله، وسط متابعة وجهد يشكر من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وفريق العمل معهم، داعياً الله أن يكلل تلك الجهود بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم أمام الصين، الخميس المقبل، قبل موقعة أستراليا في الجولة الأخيرة من التصفيات " .