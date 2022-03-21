رياضة
الدولي "السابق" صالح الداود لـ"سبق": "الأخضر" سيحسم بطاقة مونديال 2022 قبل الجولة الأخيرة
قال لاعب المنتخب السعودي (السابق) صالح الداود: إن "الأخضر" قادر بمشيئة الله على تجاوز عقبة المنتخب الصيني، والتأهل لمونديال 2022.
وفي تصريح لـ"سبق" أضاف "الداود": "بذل لاعبو الأخضر جهداً كبيراً ومستوى فنياً جيداً في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والدليل التربع على قمة مجموعتهم الثانية بـ19 نقطة، ونحن على ثقة بأن تكون محطة الصين هي الأخيرة لقطع تذكرة المونديال إن شاء الله، قبل موقعة الختام أمام أستراليا".
وأكد الدولي السابق أن المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد" يقود دفة الأخضر "فنياً" بشكل متوازن، وبإذن الله يكتمل مشروع التأهل السادس.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يواجه نظيره الصيني، الخميس المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، على أرض ملعب نادي الشارقة في الإمارات، في المنعطف الحاسم لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.