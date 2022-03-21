الدولي "السابق" صالح الداود لـ"سبق": "الأخضر" سيحسم بطاقة مونديال 2022 قبل الجولة الأخيرة

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يواجه نظيره الصيني، الخميس المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، على أرض ملعب نادي الشارقة في الإمارات، في المنعطف الحاسم لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.