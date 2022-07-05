الدولي الكوري الجنوبي سيونج جيو يحمي مرمى الشباب لثلاث سنوات

كما خاض "كيم سيونج جيو" 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.