رياضة

الدولي الكوري الجنوبي سيونج جيو يحمي مرمى الشباب لثلاث سنوات

الدولي الكوري الجنوبي سيونج جيو يحمي مرمى الشباب لثلاث سنوات
الحارس الكوري كيم سيونج جيو
سبق
سبق

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان ، يوم الثلاثاء، عقداً احترافياً مع الحارس الدولي الكوري "كيم سيونج جيو" لمدة ثلاث سنوات، وذلك بشراء عقده من نادي كاشيوا ريسول الياباني ابتداءً من الفترة الصيفية الحالية.

بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق "للأخطبوط" في مهمته المقبلة مع "شيح الأندية".

وسبق لصاحب 32 عاماً أن مثل أندية أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي قضى معه 9 أعوام على فترتين وفاز معه ببطولة دوري أبطال آسيا 2012 على حساب أهلي جدة ، وفيسيل كوبي الياباني ، قبل الانتقال إلى كاشيوا ريسول في عام 2020.

جدير بالذكر أن كيم سيونج جيو، لعب 77 مباراة رسمية مع الفريق الياباني، استقبل خلالها 101 هدف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه، 22 مرة.

كما خاض "كيم سيونج جيو" 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
خالد البلطان
رئيس نادي الشباب
نادي الشباب
كيم سيونج جيو

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