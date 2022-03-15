"الذئاب" تنضم للهلال والشباب والفيصلي.. في دوري أبطال آسيا 2022

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 (للمرة الثالثة في تاريخه)، على حساب نظيره الجيش السوري 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .