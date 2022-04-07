الرئيس اجتمع مع اللاعبين قبل المغادرة .. الاتفاق يغادر إلى معسكر أبو ظبي

عقد رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عصر أمس الخميس اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم اجتماعًا في قاعة المؤتمرات، والذي شهد حضور نائب الرئيس حاتم المسحل، والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي ، والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الكابتن عمر باخشوين وعضو مجلس الإدارة محمد الدعلان .
وشدد رئيس النادي خلال الاجتماع على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مضاعفة الجهود والاستشعار بالمسؤولية من أجل تحقيق أكثر عددٍ ممكن من النقاط في المباريات الـ6 المتبقية من الدوري، وأبدى الدبل ثقته الكبيرة في لاعبي فارس الدهناء بأن يتجاوزوا الصعوبات القادمة لما يملكون من قدرات وإمكانات كبيرة ستجعلهم بعد توفيق الله يتقدمون في سلم الترتيب.
يُذكر أن الاتفاق سيبدأ اليوم الجمعة المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي والذي سيُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 حتى 28 إبريل الجاري، حيث ستغادر البعثة صباح اليوم من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى أبو ظبي وسيتخلل المعسكر خوض الفريق 6 مباريات ودية مع الفرق التالية "بني ياس الإماراتي، الجزيرة الإماراتي تحت 21, النصر السعودي، العروبة الإماراتي، العين الإماراتي، الظفرة الاماراتي).