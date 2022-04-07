الرئيس اجتمع مع اللاعبين قبل المغادرة .. الاتفاق يغادر إلى معسكر أبو ظبي

يُذكر أن الاتفاق سيبدأ اليوم الجمعة المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي والذي سيُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 حتى 28 إبريل الجاري، حيث ستغادر البعثة صباح اليوم من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى أبو ظبي وسيتخلل المعسكر خوض الفريق 6 مباريات ودية مع الفرق التالية "بني ياس الإماراتي، الجزيرة الإماراتي تحت 21, النصر السعودي، العروبة الإماراتي، العين الإماراتي، الظفرة الاماراتي).