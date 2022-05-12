الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية "أرماس" تثني على جهود أرامكو وقولف السعودية

وفي حديثها عن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، قالت أرماس: "تمتلك السلسلة العديد من المزايا الخاصة، فجوائزها الكبرى، والترتيبات، والملاعب التي تحتضن المنافسات، وجودتها العالية والتنظيم الاحترافي. بالإضافة إلى نظامها الفريد من نوعه والمختلف عن طريقة اللعب التي تلعب بها اللاعبات في العادة. وهو ما يجعل الأمر أكثر حماسة لهن للتنافس على أرض الملعب في أسلوب مختلف. فاللعب ضمن فريق والتعاون مع بعضهن هو فرصة لا يحظين بها دائماً، ولاحظت كيف أن البطولات ساهمت في تعزيز العلاقات بين اللاعبات منذ الموسم الماضي، لذا أعتقد بأنه نظام رائع وممتع للاعبات وللجماهير كذلك".