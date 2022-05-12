الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية "أرماس" تثني على جهود أرامكو وقولف السعودية

أثنت ألكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات على جهود أرامكو وقولف السعودية في دعم قولف السيدات وعلى الدور الرئيسي الذي تقومان به في هذا الموسم الذي يُعد الأكبر للجولة على مدار تاريخها الطويل.
جاء حديث أرماس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم أمس وسط حضور الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي والخاص بانطلاق أولى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت أرماس: "لعبت شراكتنا مع أرامكو وقولف السعودية دوراً رئيسياً في تطوير الجولة الأوروبية للسيدات وساهمت في نجاحها على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير. لقد شهد عام 2020 وبسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 إقامة 19 بطولة بمجموع جوائز بلغ 11 مليون يورو، ولدينا 34 بطولة الآن في عام 2022 وبمجموع جوائز يصل إلى 27 مليون يورو".
وكانت سلسلة أرامكو السعودية للفرق قد انضمت لروزنامة بطولات الجولة الأوروبية للسيدات في العام الماضي من خلال 4 بطولات في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبجوائز مالية بلغت مليون دولار أمريكي لكل بطولة. الأمر الذي أضاف 4 ملايين دولار أمريكي لمجموع جوائز الجولة في ذلك العام. وتقوم أرامكو السعودية في العام الحالي بدعم قولف السيدات من خلال 6 بطولات وبمجموع جوائز يصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي.
وفي حديثها عن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، قالت أرماس: "تمتلك السلسلة العديد من المزايا الخاصة، فجوائزها الكبرى، والترتيبات، والملاعب التي تحتضن المنافسات، وجودتها العالية والتنظيم الاحترافي. بالإضافة إلى نظامها الفريد من نوعه والمختلف عن طريقة اللعب التي تلعب بها اللاعبات في العادة. وهو ما يجعل الأمر أكثر حماسة لهن للتنافس على أرض الملعب في أسلوب مختلف. فاللعب ضمن فريق والتعاون مع بعضهن هو فرصة لا يحظين بها دائماً، ولاحظت كيف أن البطولات ساهمت في تعزيز العلاقات بين اللاعبات منذ الموسم الماضي، لذا أعتقد بأنه نظام رائع وممتع للاعبات وللجماهير كذلك".