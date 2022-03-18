الرائد وأبها لتحسين مركزَيْهما.. التعاون والباطن للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط

تُختتم الليلة منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م بإقامة مواجهتَيْن ساخنتَيْن، نتيجتاهما يمكن أن تُغيِّرا شكل جدول الترتيب بالنسبة لمنطقة الهبوط أو مناطق الأمان.
يحل الرائد تاسع الترتيب بـ29 نقطة ضيفًا على الباطن صاحب المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير) بـ22 نقطة في ملعبه بمدينة حفر الباطن عند الساعة الـ(6:45) مساء.
يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لوقف نزيف النقاط، والعودة لسكة الانتصارات للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط ولو مؤقتا، وذلك قبل التوقف الدولي.
في المقابل يبحث الرائد عن استعادة توازنه، والعودة سريعًا لنغمة الفوز من أجل تحسين مركزه، والتقدم في جدول الترتيب للاقتراب من مناطق الأمان.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة يستضيف أبها السابع بـ31 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الثالث عشر بـ25 نقطة، وذلك عند الساعة الـ(6:55) مساء.
يأمل فريق أبها بمحو آثار الهزيمة القاسية في الجولة الماضية من أمام الفتح للعودة مجددًا إلى سكة الانتصارات، وانتزاع المركز السادس، والاقتراب أكثر من جاره ضمك صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.
في حين يبحث التعاون عن استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد خطفهم بطاقة الترشح لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لتحقيق نتيجة إيجابية، تبعدهم عن مناطق الهروب من شبح الهبوط.