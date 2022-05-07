"الرائد" يحبط آمال "الطائي" في الابتعاد عن مراكز الخطر بالتعادل

قبل نهاية الشوط الأول نجح محترف الطائي توبياس فيغيروا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة "45+3" قبل أن يتعادل للرائد لاعبه رائد الغامدي في الدقيقة 75، علمًا بأن الرائد سجل هدفًا ثالثًا عن طريق محترفه هنريكي لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الڤار بداعي التسلل .