"الرائد" يحبط آمال "الطائي" في الابتعاد عن مراكز الخطر بالتعادل

أحبط فريق الرائد الأول لكرة القدم، آمال شقيقه الطائي في الابتعاد عن مراكز الخطر بعدما تعادل معه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.
كان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد الزين في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل للطائي محترفه أمير سعيود في الدقيقة 34 .
قبل نهاية الشوط الأول نجح محترف الطائي توبياس فيغيروا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة "45+3" قبل أن يتعادل للرائد لاعبه رائد الغامدي في الدقيقة 75، علمًا بأن الرائد سجل هدفًا ثالثًا عن طريق محترفه هنريكي لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الڤار بداعي التسلل .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي عند النقطة رقم 28 كما ارتفع رصيد الرائد هو الآخر عند النقطة رقم 30 .