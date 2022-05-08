بعد الإصابة بالرباط الصليبي وعضلة الساق ..موسم المفرج و"كويلار" مع الهلال انتهى

وكان اللاعبان، قد تعرضا للإصابة في مباراة ضمك، أمس السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.