بعد الإصابة بالرباط الصليبي وعضلة الساق ..موسم المفرج و"كويلار" مع الهلال انتهى

أعلن نادي الهلال، انتهاء الموسم الكروي، بالنسبة للاعبين متعب المفرج والكولومبي "جوستافو كويلار" لإصابة الأول بالرباط الصليبي، والثاني في عضلة الساق.
وقال النادي في بيان نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "كشفت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب كبير آسيا "متعب المفرج" تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي، على أن يتحدّد موعد جراحته لاحقًا".
وتابع البيان: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض المحترف الكولومبي "جوستافو كويلار" لإصابة في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتّى نهاية الموسم الرياضي الحالي".
وكان اللاعبان، قد تعرضا للإصابة في مباراة ضمك، أمس السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.