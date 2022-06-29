"الرحيلي" يظفر ببرونزية البطولة الآسيوية للطيران الشراعي

حقق الكابتن نواف الرحيلي من فريق الاتحاد السعودي للطيران الشراعي الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية الرابعة لدقة الهبوط على النقطة والمقامة حاليًا في كازاخستان.
وخطف الرحيلي الميدالية البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث من بين 70 مشاركًا بالبطولة التي تُقام خلال الفترة من 21 وحتى 29 يونيو الجاري.
فيما حل عبد المتعالي عبد المتعالي من فريق الاتحاد السعودي للطيران الشراعي بالمركز التاسع في البطولة الآسيوية الرابعة لدقة الهبوط على النقطة في الفئة الأولى.
ويُشارك الاتحاد السعودي للطيران الشراعي في البطولة الآسيوية الرابعة بفريق مكون من 7 متسابقين هم : علي النجيمي ، عبدالمتعالي عبدالمتعالي ، محمد عبدالمتعالي ، نواف الرحيلي ، محمد عسيري ، راشد الرويشد ، بدر المحمادي.