الرماية والسباحة تضيفان فضية وبرونزية لرصيد السعودية في خليجية الكويت 3

أضافت الألعاب السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية 3 المقامة بالعاصمة الكويتية الكويت، ميداليتين متنوعتين رفعتا رصيد المملكة إلى 32 ميدالية "7 ذهبيات و9 فضيات و16 برونزية".
وفاز لاعب المنتخب السعودي للسباحة يوسف بوعريش بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق "50م" حرة، بعد أن أنهى السباق بزمن 23.62 ثانية.
وحقق لاعبو المنتخب السعودي للرماية: عطا الله العنزي، وسفر الدوسري، ومحمد العمري، الميدالية البرونزية لمسابقة رماية مسدس 10م هوائي للفرق، في اليوم قبل الأخير لمسابقة الرماية في الدورة.
سيدات الأخضر يكسبن الإمارات
تغلب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جرى اليوم ضمن ثالث جولات المسابقة.
وفي اليوم الأول لمنافسات الدراجات المقامة على جسر الشيخ جابر الصباح، حلّ أخضر السيدات المكون من: مشاعل الحازمي، ودانية سمباوة، ومنيرة الدريويش، وهند جمعان، في المركز الرابع لسباق فرق ضد الساعة "20كم" بزمن 40.03.09 دقيقة.
الطائرة تواجه البحرين
يدشن المنتخب السعودي للكرة الطائرة مشاركته بالدورة، بمواجهة المنتخب البحريني عند الثالثة من عصر غد الجمعة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وفي كرة قدم الصالات يلتقي رجال الأخضر بالمنتخب الإماراتي عند السابعة والنصف مساءً، في ثاني لقاءاته بالدورة، عقب خسارته أمس الأول أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 3-2.
ويلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة بنظيره القطري، في ثاني لقاءاته بالدورة، عند الخامسة مساءً على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، وهو الذي خسر أولى مبارياته أمام الكويت بنتيجة "80-56" نقطة.
ويتواجد دراجو الأخضر عند السابعة من صباح غد الجمعة، في سباق فرق ضد الساعة "40كم" بفريق مكون من: مصطفى الربيع، وناصر البراهيم، وعلي أحمد، ومصطفى الشغب.
وفي منافسات السباحة يتواجد سباحو الأخضر في سباق 100م حرة عند الخامسة مساءً، وسباق 200م صدر عند الـ5:10 مساءً، وسباق 200م ظهر عند الخامسة والنصف مساءً، وسباق 400م حرة عند السادسة مساءً.
وفي اليوم الأخير لمنافسات الرماية يتواجد رماة الأخضر: سعيد المطيري، وحاتم الشمري، ومحمد الخمشي، في مسابقة سكيت "50 طبق" عند التاسعة صباحًا، ومشاركة الرماة: عقيل البدراني، ومحمد المالكي، ومحمد الهلالي، في مسابقة مسدس سريع "25م" عند العاشرة صباحًا، ومسابقة البندقية الهوائية "10م" عند العاشرة صباحًا بمشاركة مسفر العماري وحسين الحربي وفايز العنزي.