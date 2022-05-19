الرماية والسباحة تضيفان فضية وبرونزية لرصيد السعودية في خليجية الكويت 3

وفي اليوم الأخير لمنافسات الرماية يتواجد رماة الأخضر: سعيد المطيري، وحاتم الشمري، ومحمد الخمشي، في مسابقة سكيت "50 طبق" عند التاسعة صباحًا، ومشاركة الرماة: عقيل البدراني، ومحمد المالكي، ومحمد الهلالي، في مسابقة مسدس سريع "25م" عند العاشرة صباحًا، ومسابقة البندقية الهوائية "10م" عند العاشرة صباحًا بمشاركة مسفر العماري وحسين الحربي وفايز العنزي.