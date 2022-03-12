"الرياضة السعودية" تعلن نقل أحداث وفعاليات سباقات "الفورمولا 1" لموسم 2022

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقل أحداث وفعاليات موسم سباقات (الفورمولا 1) لموسم 2022م الذي يتكون من 22 جولة والذي ينطلق في شهر مارس الحالي ويستمر حتى نوفمبر المقبل, وتُقام الجولات في عدة دول في مختلف أنحاء العالم من ضمنها 3 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين.
وتستضيف مدينة جدة الجولة الثانية في هذا الموسم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري, فيما تبدأ أولى الجولات في البحرين في الثامن عشر من الشهر نفسه.
وسوف تنقل السباقات على قنوات HD2 SSC بالإضافة إلى تطبيق شاهد في الباقة الرياضية, وسيكون هناك استديو مصاحب لحصص التجارب، بالإضافة إلى تعليق باللغتين العربية والإنجليزية.
كما سيتم نقل كل سباقات (الفورمولا 2) الثلاثة عشر في هذا الموسم و(الفورمولا 3) في جولاته التسعة.