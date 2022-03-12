"الرياضة السعودية" تعلن نقل أحداث وفعاليات سباقات "الفورمولا 1" لموسم 2022

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقل أحداث وفعاليات موسم سباقات (الفورمولا 1) لموسم 2022م الذي يتكون من 22 جولة والذي ينطلق في شهر مارس الحالي ويستمر حتى نوفمبر المقبل, وتُقام الجولات في عدة دول في مختلف أنحاء العالم من ضمنها 3 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين.