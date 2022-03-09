"الرياضة" السعودية تفوز بجائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية

أعلن المؤتمر السابع والعشرون للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، فوز وزارة الرياضة بجائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية، بعد منافسة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك تزامنًا مع اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تسلم أحمد السويلم مدير عام الإعلام بوزارة الرياضة الجائزة من صاحب السمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي.
ويأتي فوزُ وزارة الرياضة بهذه الجائزة وفقًا لمعايير معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الحكومي، نظيرَ التغطيات الإعلامية، والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإبراز الفعاليات والمناسبات الرياضية التي أقيمت على أرض المملكة العربية السعودية، وتغطية الفعاليات الرياضية المتنوعة، والمؤتمرات الكبرى؛ سعيًا لإيصال الرسالة إلى رواد كافة الشبكات الاجتماعية، والوصولِ إلى جميع الفئات داخل وخارج المملكة، إلى جانب دورها الإعلامي في نقل الأحداث الرياضية بمختلف اللغات للعالم كافة.
الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي في إطار رؤية معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، التي تهدف إلى صياغة قواعد جديدة للتنافسية المؤسسية الذكية، كما أنها تقوم بتسليط الضوءِ على أفضل الإنجازات التي تدعم رؤية المنطقة.