"الرياضة" السعودية تفوز بجائزة التواصل الإعلامي في الجهات الحكومية

ويأتي فوزُ وزارة الرياضة بهذه الجائزة وفقًا لمعايير معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الحكومي، نظيرَ التغطيات الإعلامية، والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإبراز الفعاليات والمناسبات الرياضية التي أقيمت على أرض المملكة العربية السعودية، وتغطية الفعاليات الرياضية المتنوعة، والمؤتمرات الكبرى؛ سعيًا لإيصال الرسالة إلى رواد كافة الشبكات الاجتماعية، والوصولِ إلى جميع الفئات داخل وخارج المملكة، إلى جانب دورها الإعلامي في نقل الأحداث الرياضية بمختلف اللغات للعالم كافة.