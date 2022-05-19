"الرياضة" تخصص عدداً من المقاعد في نهائي كأس خادم الحرمين لأبناء الشهداء

ثمّن مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتخصيص عدد من المقاعد لأبناء الشهداء من مستفيدي الصندوق لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام اليوم بين فريقي الهلال والفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.