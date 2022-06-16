السعوديات يخطفن المركز الثالث في منافسات ProAm ضمن سلسلة أرامكو للفرق في لندن

شاركت 3 لاعبات سعوديات في منافسات ProAm على هامش بطولة لندن من سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي انطلقت اليوم الخميس في ملعب نادي سنتريون، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 18 يونيو؛ حيث نجحن في تحقيق المركز الثالث بقيادة اللاعبة الإسكتلندية جوانا جوستافسون.
وأقيمت منافسات ProAm يوم أمس بمشاركة مجموعة من اللاعبات المحترفات، إلى جانب مجموعة من الهواة، وشاركت كل من حنين عنبرسري، ورغدة العيساوي، وليلى التلمساني، في فريق جوستافسون، وانتزعن المركز الثالث بتحقيقهن 26 ضربة تحت المعدل.
وعبّرت جوستافسون التي كانت قد شاركت في عدة بطولات على أرض المملكة عن سعادتها بخوض هذه التجربة مرة أخرى، والمساعدة في نشر رياضة القولف في المملكة وحول العالم. وقالت: "استمتعت كثيرًا في هذه الجولة، وقضينا يومًا رائعًا مليئًا بالمواقف الطريفة واللحظات الرائعة.
هذه أول مرة أشارك فيها بفريق جميع أعضائه من السيدات في منافسات ProAm ضمن بطولات سلسلة أرامكو للفرق. شاهدت الكثير من الضربات الرائعة للاعبات السعوديات على الرغم من أن هناك من بدأت بممارسة رياضة القولف قبل فترة بسيطة، وهو أمر مذهل. أتمنّى أن يكونوا قد تعلموا مني، ولو القليل، وبأن تكون النصائح التي قدمتها لهنّ مفيدة، وأتطلّع لرؤية المزيد من السعوديات الممارسات لرياضة القولف".
ومن جانبها قالت حنين عنبرسري، لاعبة منتخب القولف السعودي: "التجربة في مجملها كانت مميزة جدًّا، استمتعت في الجولة وبالأجواء الرائعة وباللعب إلى جانب أعضاء فريقي. من الرائع التواجد حول وجوه جديدة، وتكوين علاقات في هذا المجال. كنت أوجه العديد من الأسئلة لجوانا جوتسافسون حتى أستفيد بأكبر قدر ممكن من هذه التجربة، طريقتها في اللعب ورؤيتها للملعب ملهمة بكل تأكيد".
في حين قالت رغدة العيساوي التي لعبت إلى جانب ابنتها ليلى التلمساني البالغة من العمر 18 عامًا: "مستقبل رياضة القولف في المملكة واعد جدًّا، ولا يوجد مستحيل؛ حيث يمكننا أن نصل للعالمية بالطموح العالي والعمل الجاد".
وأضافت العيساوي: "أحاول أن أبتعد عن دور الأم أثناء ممارستنا لرياضة القولف، ونلعب كأصدقاء في الملعب حتى يكون تركيزنا بشكل كلي في اللعب. قضينا وقتًا رائعًا وتعلمنا الكثير من الأمور التي سوف تساعدنا مستقبلًا".
ويستمرّ كل من: قولف السعودية، وأرامكو، في تعزيز حضور المملكة في المشهد الرياضي العالمي عبر تنظيمهما لأكبر الأحداث، وتوفير فرص مشاركة مجموعة من المواهب المميزة للاعبات ولاعبي القولف في المملكة في بطولات مثل سلسلة أرامكو للفرق المقامة في عدة وجهات حول العالم.
الجدير بالذكر بأن نسخة هذا العام من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، كانت قد انطلقت من العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 12 - 14 مايو، وحقق فيها فريق اللاعبة الأسترالية ويتني هيلر لقب الفرق، في حين نجحت البلجيكية مانون دي روي في الحصول على لقب الأفراد.
وتحتضن العاصمة الإنجليزية لندن ثاني بطولات السلسلة العالمية ومنها إلى سوتوجراندي في جنوب إسبانيا، ثم إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم أخيرًا في ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في هذه البطولة نجمات القولف الإنجليزيات جورجيا هال وبرونتي لو وتشارلي هول، بجانب سفيرات قولف السعودية النرويجية ماريان سكارينورد الفائزة باللقب الفردي في نسخة العام الماضي من بطولة لندن في سلسلة بطولات أرامكو للفرق، والألمانية أوليفيا كاون قائدة الفريق الفائز في نفس النسخة.