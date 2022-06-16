السعوديات يخطفن المركز الثالث في منافسات ProAm ضمن سلسلة أرامكو للفرق في لندن

هذه أول مرة أشارك فيها بفريق جميع أعضائه من السيدات في منافسات ProAm ضمن بطولات سلسلة أرامكو للفرق. شاهدت الكثير من الضربات الرائعة للاعبات السعوديات على الرغم من أن هناك من بدأت بممارسة رياضة القولف قبل فترة بسيطة، وهو أمر مذهل. أتمنّى أن يكونوا قد تعلموا مني، ولو القليل، وبأن تكون النصائح التي قدمتها لهنّ مفيدة، وأتطلّع لرؤية المزيد من السعوديات الممارسات لرياضة القولف".