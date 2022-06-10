السعودية أمام عمان ولبنان بمواجهة الكويت في قبل نهائي بطولة الصالات الرابعة للرجال

فيما تأهل منتخبا الكويت والسعودية إلى الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا، بعد اختتام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، التي أسفرت عن تصدر المنتخب الكويتي الترتيب العام برصيد ٧ نقاط، فيما حل المنتخب السعودي ثانيًا بـ٦ نقاط، مقابل استقرار العراق ثالثًا بـ٤ نقاط، وأخيرًا فلسطين دون نقاط.