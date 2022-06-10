السعودية أمام عمان ولبنان بمواجهة الكويت في قبل نهائي بطولة الصالات الرابعة للرجال

يقام غدًا السبت الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الصالات للرجال التي يستضيفها الاتحاد الكويتي في صالة نادي النصر، بإقامة مباراتين بين الكويت بطل المجموعة الأولى، ولبنان وصيف الثانية، عند الساعة الرابعة، ثم عمان بطل الثانية مع السعودية ثاني المجموعة الأولى.
وأكمل منتخبا عمان ولبنان عقد المتأهّلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات للرجال، بعد اختتام منافسات الجولة الثالثة يوم الخميس ٩ يونيو ٢٠٢٢، والتي أسفرت عن فوز البحرين على الإمارات ٧-٢، وتعادل عمان ولبنان ٣-٣.
فيما تأهل منتخبا الكويت والسعودية إلى الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا، بعد اختتام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، التي أسفرت عن تصدر المنتخب الكويتي الترتيب العام برصيد ٧ نقاط، فيما حل المنتخب السعودي ثانيًا بـ٦ نقاط، مقابل استقرار العراق ثالثًا بـ٤ نقاط، وأخيرًا فلسطين دون نقاط.
وفاز المنتخب الكويتي على نظيره الفلسطيني بنتيجة ٥-١، فيما السعودية على العراق ٣-٢؛ في المباراتين اللتين أقيمتا الأربعاء ٨ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢.
ويتأهل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم ١٣ حزيران ٢٠٢٢.