السعودية "أمل الغامدي" لـ"سبق": تحقق حلم .. والطموح أكبر

وأكدت أمل أنها تشعر بفخر واعتزاز حينما أطلق عليها "مصممة الوطن"، مما يدفعها ذلك إلى طموح أكبر في مجال التصميم والديكور والإبداع فيما هو جديد من خلال المجال الرياضي وغيره من مجالات فنون الإبداع، خصوصًا أن المرأة السعودية باتت تحقق أحلامها ( تمكين المرأة ) في ظل دعم ولاة الأمر حفظهم الله.