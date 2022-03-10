السعودية "أمل الغامدي" لـ"سبق": تحقق حلم .. والطموح أكبر

أبدت مصممة الديكور والأثاث السعودية أمل الغامدي سعادتها باختيارها لتصميم وتنفيذ الديكور الداخلي لإدارة ومتجر ومكتبة نادي أبها الرياضي بمنطقة عسير (المقر الجديد) والذي افتتحه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الأحد الماضي.
وقالت "الغامدي" لـ"سبق": "تشرفت بتصميم وتنفيذ نادي أبها الرياضي في مقره الجديد وحضور الافتتاح التاريخي المميز، بحضور أمير منطقة عسير وحضور وزير الرياضة، وبهذه المناسبة أقدم الشكر لرئيس النادي ولأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم بي، وفخورة بإنجازات نادي أبها، كما أشكر فريق عملي بمجموعة داري الدولية للمجهود الرائع لإنجاز هذا المشروع خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 30 يومًا".
وأكدت أمل أنها تشعر بفخر واعتزاز حينما أطلق عليها "مصممة الوطن"، مما يدفعها ذلك إلى طموح أكبر في مجال التصميم والديكور والإبداع فيما هو جديد من خلال المجال الرياضي وغيره من مجالات فنون الإبداع، خصوصًا أن المرأة السعودية باتت تحقق أحلامها ( تمكين المرأة ) في ظل دعم ولاة الأمر حفظهم الله.