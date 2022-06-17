السعودية تستضيف بطولة العالم لذوي الإعاقة في كرة الطاولة

وجاء الإعلان الرسمي في موقع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مبينًا أن اختيار المملكة جاء بناءً على ما تتمتّع به من إمكانيات عالية لاستضافة بطولات دولية، إلى جانب جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار ومجلس إدارته في تقديم ملف استضافة مميز من خلال العرض الذي قدم لوفد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، الذي زار الرياض قبل أسبوعين؛ للوقوف على استعدادات المنشآت والصالات التي ستقام عليها المباريات والتدريبات، إضافة للمنشآت الطبية والداعمة للبطولة، علاوة على الدعم الذي يحظى به اتحاد الطاولة في المملكة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.