السعودية "صبا توفيق" أفضل لاعبة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات

حصلت لاعبة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات "صبا توفيق" على جائزة أفضل لاعبة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات السعودية 2022م.
وقادت اللاعبة صبا المنتخب السعودي للسيدات إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، التي تُوج بها المنتخب العراقي بعد فوزه في النهائي على نظيره المنتخب السعودي (4-2) مساء أمس الجمعة.
فيما حصلت لاعبة منتخب العراق "شوخان صالحي" على جائزة هدافة بطولة الاتحاد برصيد 7 أهداف.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استضاف البطولة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بدءًا من 16 حتى 24 يونيو الجاري.