السعودية "صبا توفيق" أفضل لاعبة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات

وقادت اللاعبة صبا المنتخب السعودي للسيدات إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، التي تُوج بها المنتخب العراقي بعد فوزه في النهائي على نظيره المنتخب السعودي (4-2) مساء أمس الجمعة.