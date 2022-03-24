السفير الياباني لدى السعودية بفرح: "يلا نروح لمونديال الدوحة سوا"

ومن خلال تغريدة للسفير الياباني عبر حسابه في "تويتر" قبل مواجهة منتخب بلاده وأستراليا، اليوم الخميس، وحسم بطاقة التأهل قال: "صبحكم الله بالخير والبركة.. يلا نروح المونديال بالدوحة سوا، بفوز الصقور الخضر ع الصين وبفوز الساموراي الأزرق ع أستراليا اليوم.. بس لا سمح الله لو ما كان حظ للصقور اليوم، فوز الساموراي اليوم كافي لتأهيل الصقور.. فشجعوا معنا المنتخب الياباني".