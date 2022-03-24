السفير الياباني لدى السعودية بفرح: "يلا نروح لمونديال الدوحة سوا"

قدّم سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، التهنئة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهله لمونديال قطر 2022 برفقة المنتخب الياباني.
ومن خلال تغريدة للسفير الياباني عبر حسابه في "تويتر" قبل مواجهة منتخب بلاده وأستراليا، اليوم الخميس، وحسم بطاقة التأهل قال: "صبحكم الله بالخير والبركة.. يلا نروح المونديال بالدوحة سوا، بفوز الصقور الخضر ع الصين وبفوز الساموراي الأزرق ع أستراليا اليوم.. بس لا سمح الله لو ما كان حظ للصقور اليوم، فوز الساموراي اليوم كافي لتأهيل الصقور.. فشجعوا معنا المنتخب الياباني".
وبعد نهاية مباراة اليابان وأستراليا، وتحقيق الأول الانتصار 2/ 0 وإعلان التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 برفقة الأخضر السعودي رسمياً، قال السفير: "ألف ألف مبروك للساموراي الأزرق على الفوز، ومليون مبروك للصقور الخضر على تأهّلهما لكأس العالم في قطر".