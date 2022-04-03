"السلماني" يهدي فوزه برالي باها قطر الدولي للقيادة والشعب السعودي

أهدى بطل الراليات السعودي الكابتن منيف السلماني، فوزه الأخير في رالي باها قطر الدولي 2022 إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب بصفةٍ عامة.
وكان "السلماني" قد حقق الفوز العاشر له في مسيرته الرياضية؛ بعد أن أحرز المركز الأول فئة T2 في رالي باها قطر الدولي الذي بلغت مسافته 421 كم، وتصدر الفئة في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية 2022م على متن نيسان باترول مجهزة خصيصاً لمنافسات الرالي برفقة الملاح القطري ثامر حجازين.
وأوضح لـ"سبق" منيف السلماني أن هذا العام هو أول موسم لبطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية، والتي ابتدأت أولى جولاتها من باها الأردن.
وقال: "قررتُ نقش اسمي في أول موسم لهذه البطولة الحديثة؛ حيث خُضت باها الأردن، وكذلك باها قطر على حسابي الشخصي، وتحملت جميع التكاليف؛ لكي أرفع علم بلادي خفاقاً على المنصات الدولية، وهذا ما حدث بالفعل، وأنا عازم على إكمال المشوار إلى النهاية في الجولتين الأخيرتين.
وأكد "السلماني" أنه شارك في رالي باها الأردن، وتصدر الفئة، ثم عاد وخاض منافسات الجولة الثانية في باها قطر وتصدر فئته.
وختم: "يتبقى للبطولة جولتان؛ ستقام واحدة منهما في باها حائل نوفمبر القادم، وكذلك الجولة الأخيرة باها دبي في ديسمبر، وبذلك تُختتم البطولة هذا العام.