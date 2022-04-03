"السلماني" يهدي فوزه برالي باها قطر الدولي للقيادة والشعب السعودي

وقال: "قررتُ نقش اسمي في أول موسم لهذه البطولة الحديثة؛ حيث خُضت باها الأردن، وكذلك باها قطر على حسابي الشخصي، وتحملت جميع التكاليف؛ لكي أرفع علم بلادي خفاقاً على المنصات الدولية، وهذا ما حدث بالفعل، وأنا عازم على إكمال المشوار إلى النهاية في الجولتين الأخيرتين.