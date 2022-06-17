"السليتي" و"كوايسون" ينضمان لتدريبات "الاتفاق" قبل موقعة "الاتحاد"

انتظم الثنائي الدولي التونسي نعيم السليتي، والسويدي روبن كوايسون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات اليوم الجمعة والتي استأنفت على الملعب الرديف بالنادي، بعد فراغهما من المشاركة الدولية وذلك تحضيراً لاستضافة الاتحاد مساء الخميس المقبل في الدمام.