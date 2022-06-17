"السليتي" و"كوايسون" ينضمان لتدريبات "الاتفاق" قبل موقعة "الاتحاد"

انتظم الثنائي الدولي التونسي نعيم السليتي، والسويدي روبن كوايسون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تدريبات اليوم الجمعة والتي استأنفت على الملعب الرديف بالنادي، بعد فراغهما من المشاركة الدولية وذلك تحضيراً لاستضافة الاتحاد مساء الخميس المقبل في الدمام.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر مجموعتين من خلال الكرة ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب والتي شهدت فوز الفريق الأحمر.
يأتي ذلك استعداداً لمواجهة فارس الدهناء نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.