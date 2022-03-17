السماح للأطفال دون خمس سنوات بحضور المباريات

واصلت وزارة الرياضة تخفيف العديد من القيود الاحترازية الخاصة بالحضور الجماهيري للملاعب، وذلك عقب إعلانها السماح للأطفال ممن هم دون سن خمس سنوات بحضور المباريات والمنافسات الرياضية المختلفة.
حسب ما أوضح الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي لوزارة الرياضة الدكتور رجا الله السلمي على موقع "تويتر" بتغريدة جاء فيها: "يُمكن للأطفال ممن هم دون سن خمس سنوات حضور المباريات والمنافسات الرياضية المختلفة، بشرط أن يكونوا مع مرافق "مكتمل التحصين".
وبذلك تكون قد عادت الحياة بشكل طبيعي للملاعب والصالات الرياضية إلى ما قبل انتشار جائحة كورونا مطلع عام 2020م، لاسيما بعد ما رفعت وزارة الرياضة النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100% في مختلف المسابقات والبطولات المحلية ومباريات منتخباتنا الوطنية في وقت لاحق من الشهر الحالي.