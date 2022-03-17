السماح للأطفال دون خمس سنوات بحضور المباريات

وبذلك تكون قد عادت الحياة بشكل طبيعي للملاعب والصالات الرياضية إلى ما قبل انتشار جائحة كورونا مطلع عام 2020م، لاسيما بعد ما رفعت وزارة الرياضة النسبة المخصصة للحضور الجماهيري إلى 100% في مختلف المسابقات والبطولات المحلية ومباريات منتخباتنا الوطنية في وقت لاحق من الشهر الحالي.