الشباب لانتزاع الوصافة .. الرائد لاستعادة التوازن .. الفيصلي للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط

الفريقان يسعيان للفوز للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط حيث يأمل الفيصلي في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 مباريات من بوابة ضيفه لإسعاد جماهيره المتعطشة للفوز وغير الراضية عن أداء الفريق هذا الموسم على الرغم من امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين.