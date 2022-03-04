الشباب لانتزاع الوصافة .. الرائد لاستعادة التوازن .. الفيصلي للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط

تختتم الليلة منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22 بإقامة ثلاث مباريات نارية ستكون فيها المنافسة محتدمة في صراع الهروب من شبح الهبوط .
يستقبل الفيصلي صاحب المركز الخامس عشر بـ21 نقطة جاره في جدول الترتيب فريق الحزم متذيل القائمة بـ14 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (6:40) مساءً.
الفريقان يسعيان للفوز للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط حيث يأمل الفيصلي في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 مباريات من بوابة ضيفه لإسعاد جماهيره المتعطشة للفوز وغير الراضية عن أداء الفريق هذا الموسم على الرغم من امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين.
في المقابل ليس أمام الحزم سوى تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار بالبقاء في منافسات الدوري لموسم آخر لأن أي نتيجة أخرى ستزيد من مشاكله وستقربه خطوة من العودة لدوري المظاليم.
ويستضيف الرائد التاسع بـ26 نقطة فريق الفيحاء ثامن الترتيب بـ 27 نقطة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة عند الساعة (6:45) مساءً.
يسعى فريق الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف مسلسل نزيف النقاط المتواصل مع الفريق في آخر 6 جولات و تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في سلم الدوري.
في حين يتطلع الضيوف لاستعادة نغمة الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من أجل تأكيد أن تفوقهم في لقاء الذهاب لم يكن مجرد صدفة بل نظير جهد وعمل متواصل وأيضاً لتوسيع الفارق معهم في جدول الترتيب إلى 4 نقاط.
وفي آخر مباريات الجولة يلتقي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض الشباب ثالث الترتيب بـ43 نقطة نظيره الباطن صاحب المركز الرابع عشر بـ22 نقطة عند الساعة (8:45) مساءً.
حيث لابديل للشباب سوى الفوز إذا أراد المنافسة على اللقب وأيضاً لانتزاع الوصافة من النصر بعد تعثره أمام الهلال وذلك للاقتراب أكثر من المتصدر الاتحاد.
أما الباطن فيدخل لاعبوه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم على الفيصلي في المرحلة السابقة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تبعده مؤقتاً عن مناطق شبح الهبوط وذلك قبل أن يستضيف الفريق نظيره الفيحاء في الجولة المقبلة