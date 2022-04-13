الشباب للحفاظ على الصدارة أمام القوة الجوية .. و"سباهان" بوابة التعاون للقفز نحو الصدارة

الشباب - القوة الجوية

يلتقي الشباب السعودي ( الأول - 6 نقاط ) بنظيره القوة الجوية العراقي ( الثاني - 3 نقاط )، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لصالح المجموعة الثانية . الشباب يأمل مواصلة تقديم عروضه الإيجابية المقرونة بالمستوى الفني الجيد والنتيجة الإيجابية، من أجل إحكام القبضة على الصدارة.

في المقابل يأمل فريق القوة استعادة قوته وتجديد آمال المنافسة على الصدارة، حتى وإن كان ذلك على حساب صاحب الأرض والجمهور.