الشباب للحفاظ على الصدارة أمام القوة الجوية .. و"سباهان" بوابة التعاون للقفز نحو الصدارة

تنطلق مساء اليوم الخميس ، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 ( لمنطقة الغرب) ، التي تُقام على أرض السعودية، بمواجهتين ( مفترق طرق ) بالنسبة للأندية السعودية الشباب والتعاون.
الشباب - القوة الجوية
يلتقي الشباب السعودي ( الأول - 6 نقاط ) بنظيره القوة الجوية العراقي ( الثاني - 3 نقاط )، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لصالح المجموعة الثانية . الشباب يأمل مواصلة تقديم عروضه الإيجابية المقرونة بالمستوى الفني الجيد والنتيجة الإيجابية، من أجل إحكام القبضة على الصدارة.
في المقابل يأمل فريق القوة استعادة قوته وتجديد آمال المنافسة على الصدارة، حتى وإن كان ذلك على حساب صاحب الأرض والجمهور.
التعاون - سباهان
يواجه فريق التعاون السعودي ( الثالث - 3 نقاط ) نظيره سباهان أصفهان الإيراني ( الأول - 3 نقاط ) مع فارق الأهداف لصالح أصفهان، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ، لصالح المجموعة الرابعة.
لقاء الظروف المتشابهة بين الطرفين وعنوانه ( فض الشراكة) وإحياء الآمال للقفز نحو الصدارة.