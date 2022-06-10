"الشباب" مهتم باللاعب البرتغالي "كسكا"

قالت صحف برتغالية إن نادي الشباب لا يزال مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي ميغيل أنغلو دا سيلفا الشهير "كسكا"؛ لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.
وكشف موقع "Maisfutebol" البرتغالي أن اللاعب ووكيل أعماله يوجَدان حاليًا في السعودية للتفاوض مع نادي الشباب بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي.
ولم يكشف الموقع البرتغالي عن التفاصيل المالية التي دارت بين الجانبَين بيد أنه أوضح أن اللاعب ووكيله تعرَّفا على النادي، وتحدَّثا مع المسؤولين عن الشباب.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الشباب رفع المبلغ المادي إلى 3.4 مليون يورو بعد رفض اللاعب العرض الأول الذي قُدر بـ3.25 مليون يورو.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرتغالي تسعة ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وخاض اللاعب مع ليل 29 مباراة في الدوري الفرنسي مسجلاً أربعة أهداف، وصنع هدفًا، وسينتهي عقده رسميًّا مع ناديه الفرنسي 30 الجاري دون أن يقدم ناديه أي عرض لتمديد عقده.
وسبق للاعب أن مثَّل أندية براغا وباكوس فيريرا في البرتغال، قبل أن يخوض تجربة احتراف في فرنسا، استمرت أربعة موسم.
كما أبدى نادي الوحدة الإماراتي اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب خط الوسط البرتغالي في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي ليل الفرنسي، وسط اهتمام من أندية تركية على غرار غلطة سراي، وكذلك نادي روما الإيطالي.
ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.