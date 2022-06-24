"الشباب" يبدأ تحضيراته لموقعة "الأهلي".. والفرنسي "غيلافوغي" على رادار الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعبه بالنادي؛ تحضيرًا لاستضافة الأهلي مساء الاثنين، ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
اشتملت الحصة التدريبية علـى تمارين استرجاعية واستشفائية للمشاركين في اللقاء الأخير أمام التعاون، تمارين إحماء وتسخين ولياقة لغير المشاركين.
وأجرى اللاعبون تمارين منوعة وتطبيقات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على ثلثَي الملعب بإشراف المدير الفني الروماني سوموديكا.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيـس مجلـس الإدارة خالد البلطان.
يشار إلى أن الشباب ضمن المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين السعودي بغضّ النظر عن نتيجة مباراته أمام الأهلي برصيد 54 نقطة.
وفي سياق متصل كشفت تقارير فرنسية عن اهتمام نادي الشباب بالتعاقد مع الفرنسي جوشوا غيلافوغي لاعب فريق فولفسبورج الألماني، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.
وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن اللاعب جوشو غيلافوغي الذي يتبقّى له عام واحد مع فولفسبورج، قد أصبح محط اهتمام الأندية الألمانية بالإضافة إلى الشباب السعودي.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غيلافوغي سيغادر فولفسبورج بشكل مؤكد هذا الصيف؛ حيث سينتهي عقده في يونيو من العام المقبل.