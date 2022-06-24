"الشباب" يبدأ تحضيراته لموقعة "الأهلي".. والفرنسي "غيلافوغي" على رادار الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعبه بالنادي؛ تحضيرًا لاستضافة الأهلي مساء الاثنين، ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.