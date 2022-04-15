الشباب يبدأ تحضيرات مواجهة "القوة الجوية"

وشهدت التدريبات التي أُقيمت تحت إشراف المدرب الروماني ساموديكا تنفيذ عدد من التمارين المنوعة، إضافة إلى تطبيقات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على ثلثَي الملعب.