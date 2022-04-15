الشباب يبدأ تحضيرات مواجهة "القوة الجوية"

عاود فريق الشباب تدريباته الاعتيادية تحضيرًا لمواجهة "القوة الجوية" العراقي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وأجرى لاعبو الشباب قبل بداية الحصة التدريبية مسحة كورونا، ثم بدأت بتمارين استرجاعية واستشفائية للمشاركين في اللقاء الأخير أمام القوة الجوية الخميس، فيما نفَّذ اللاعبون غير المشاركين تمارين إحماء وتسخين ولياقية.
وشهدت التدريبات التي أُقيمت تحت إشراف المدرب الروماني ساموديكا تنفيذ عدد من التمارين المنوعة، إضافة إلى تطبيقات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على ثلثَي الملعب.
وأدى اللاعب متعب الحربي تدريبات خاصة برفقة المعد البدني ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.