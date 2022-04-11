"الشباب" يتصدر مجموعته الآسيوية بثلاثية في مرمى "الجزيرة"

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم، في الانفراد بصدارة مجموعته الآسيوية، وذلك عقب فوزه على الجزيرة الإماراتي في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.