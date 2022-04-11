"الشباب" يتصدر مجموعته الآسيوية بثلاثية في مرمى "الجزيرة"

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم، في الانفراد بصدارة مجموعته الآسيوية، وذلك عقب فوزه على الجزيرة الإماراتي في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بفوز الشباب بثلاثة أهداف دون رد.
أهداف الشباب سجلها كلٌ من كارلوس جونيور وتركي العمار في شوط المباراة الأول قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده من النقاط لرقم 6 في صدارة المجموعة التي تضم إلى جواره كلاً من القوة الجوية العراقية ومومباي سيتي والجزيرة الإماراتي.