"الشباب" يجري تمارين قوة وتحمل مكثفة استعداداً لاستئناف الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة الرائد يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.