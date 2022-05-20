"الشباب" يجري تمارين قوة وتحمل مكثفة استعداداً لاستئناف الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة الرائد يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب تبعها تمارين إحماء ولياقة تحت إشراف مدرب اللياقة، بعدها كثف المدير الفني الروماني سوموديكا تمارين القوة والتحمل عبر عدة محطات.
ثم أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية من خلال تمارين منوعة في منتصف الملعب، قبل أن يفرض المدرب مناورة فنية على ثلثي الملعب في آخر نصف ساعة من الحصة التدريبية.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، ومنح المدير الفني سوموديكا اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غد السبت على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأحد.