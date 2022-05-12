"الشباب" يحبط آمال "الفيصلي" في الابتعاد عن مراكز الخطر

فشل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم في الابتعاد عن مراكز الخطر والهبوط بعدما تلقى هزيمة مريرة أمام شقيقه الشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الشباب بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة 75 علماً بأن الفيصلي لعب منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه مصطفى ملائكة.
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده للنقطة رقم 50 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 29.