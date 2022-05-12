"الشباب" يحبط آمال "الفيصلي" في الابتعاد عن مراكز الخطر

فشل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم في الابتعاد عن مراكز الخطر والهبوط بعدما تلقى هزيمة مريرة أمام شقيقه الشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.