الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد غدًا في ختام الجولة الـ24

اختتم فريق الشباب الكروي الأول مساء اليوم السبت استعداداته في ملعب النادي الرديف؛ وذلك تأهبًا لمواجهة شقيقه الاتحاد غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.