الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد غدًا في ختام الجولة الـ24

اختتم فريق الشباب الكروي الأول مساء اليوم السبت استعداداته في ملعب النادي الرديف؛ وذلك تأهبًا لمواجهة شقيقه الاتحاد غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
استهل المدرب "شاموسكا" حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف المدرب تريفيزان. عقب ذلك طبَّق اللاعبون جُملاً فنية منوَّعة من خلال تدريبات ترفيهية، وذلك قبل أن يختتم المدرب حصته التدريبية بمناورة خفيفة في منتصف الملعب، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.
الجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني في سُلّم ترتيب دوري المحترفين برصيد 46 نقطة.