الشباب يدشن تحضيراته للمشاركة الآسيوية .. ويواجه مومباي سيتي في الافتتاح

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أمس الثلاثاء، تحضيراته للمشاركة في دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2022.
انطلقت الحصة التدريبية، التي قادها المدير الفني "سوموديكا"، بتمارين استشفائية واسترجاعية، للمشاركين في مباراة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما أدى بقية اللاعبين غير المشاركين تمارين الإحماء والتسخين وتدريبات لياقية منوعة، تلاها حصة تدريبية فنية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية.
ويفتتح الأبيض مشاركته في دوري الأبطال، الجمعة المقبل، بمواجهة مومباي سيتي الهندي، في أولى مباريات الفريق الافتتاحية ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.
ويقع الشباب في المجموعة الثانية، التي تضم مومباي الهندي، الجزيرة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي.