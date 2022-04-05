الشباب يدشن تحضيراته للمشاركة الآسيوية .. ويواجه مومباي سيتي في الافتتاح

انطلقت الحصة التدريبية، التي قادها المدير الفني "سوموديكا"، بتمارين استشفائية واسترجاعية، للمشاركين في مباراة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما أدى بقية اللاعبين غير المشاركين تمارين الإحماء والتسخين وتدريبات لياقية منوعة، تلاها حصة تدريبية فنية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية.