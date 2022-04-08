الشباب يستهل مشواره بدوري الأبطال بثلاثية بمرمى "مومباي سيتي"

حقق نادي الشباب السعودي بداية قوية عندما تغلب على مومباي سيتي الهندي 3-0 اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
منح النجم الأرجنتيني التقدم للشباب من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد إعاقة كارلوس جونيور داخل المنطقة عند الدقيقة (36) وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (69)، واختتم تركي العمار أهداف المباراة بعد أن حول عرضية فواز الصقور في الشباك عند الدقيقة (78).
بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي فريق مومباي سيتي الهندي بدون أي نقطة.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الجمعة أيضاً الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي على ملعب الملك فهد الدولي.