الشباب يستهل مشواره بدوري الأبطال بثلاثية بمرمى "مومباي سيتي"

منح النجم الأرجنتيني التقدم للشباب من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد إعاقة كارلوس جونيور داخل المنطقة عند الدقيقة (36) وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (69)، واختتم تركي العمار أهداف المباراة بعد أن حول عرضية فواز الصقور في الشباك عند الدقيقة (78).