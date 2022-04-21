الشباب يسعى لإعلان التأهل عبر بوابة "مومباي سيتي" .. والفرصة قائمة للفيصلي والتعاون

حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم بطاقة التأهل "رسميًا" لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022، مع ختام الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنطقة الغرب (المجموعة الأولى)، التي تحتضن السعودية منافساتها خلال شهر إبريل (الجاري) .
وبقيت الآمال معلقة بتأهل الأندية السعودية الأخرى (الشباب، التعاون والفيصلي) والتي تأمل أن يكون الحسم من خلال مباريات الجولة الخامسة.
يحتاج الشباب إلى نقطة واحدة لإعلان التأهل "رسميًا" ربما يحسمها في مواجهة غدٍ الجمعة، أمام مومباي سيتي الهندي.
فيما صعّب التعاون المهمة على نفسه، حيث يملك 7 نقاط ، في المركز الثاني (المجموعة الرابعة )، ويتربع الدحيل القطري على القمة بـ 9 نقاط ، لكن فرصة التأهل بالنسبة للتعاون ما زالت مواتية في متناول اليد.
على الجانب الآخر يسعى الفيصلي السعودي لتحقيق حلم تاريخي في مسيرته في حال تأهله لدور الـ 16، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 8 نقاط ، ويملك عدة فرص لخطف بطاقة التأهل .
يتربع لاعب الشباب "جونيور" على قمة صدارة الهدافين بـ 4 أهداف، بعد مرور 4 جولات.
ويتصدر شباب الأهلي الإماراتي قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف بـ 11 هدفًا، يليه الشباب السعودي بـ 10 أهداف ثم الهلال السعودي ثالثًا بـ 9 أهداف والدحيل والسد القطري لكل منهما 8 أهداف.