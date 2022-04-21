الشباب يسعى لإعلان التأهل عبر بوابة "مومباي سيتي" .. والفرصة قائمة للفيصلي والتعاون

فيما صعّب التعاون المهمة على نفسه، حيث يملك 7 نقاط ، في المركز الثاني (المجموعة الرابعة )، ويتربع الدحيل القطري على القمة بـ 9 نقاط ، لكن فرصة التأهل بالنسبة للتعاون ما زالت مواتية في متناول اليد.