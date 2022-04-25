الشباب يسعى لكسر أرقامه أمام الجزيرة.. والتعاون للثأر أمام باختاكور

الجزيرة - الشباب

بعد أن تأهل لدور الـ16 رسميًّا للمرة الخامسة يواجه الشباب السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الشباب يملك 13 نقطة في الصدارة، ويأمل بكسر أرقام مشاركاته الآسيوية في حال بلوغه النقطة الـ16.

فيما يأتي الجزيرة ثالثًا بـ7 نقاط، وليس أمامه سوى الفوز من أجل إحياء أمل خطف بطاقة التأهل.