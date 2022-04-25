الشباب يسعى لكسر أرقامه أمام الجزيرة.. والتعاون للثأر أمام باختاكور

تدور عجلة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء؛ إذ تنطلق جولة الحسم للفرق المتأهلة لدور الـ16 (الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات - منطقة الغرب)، وتحتضن فيه السعودية منافسات خمس مجموعات.
الجزيرة - الشباب
بعد أن تأهل لدور الـ16 رسميًّا للمرة الخامسة يواجه الشباب السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشباب يملك 13 نقطة في الصدارة، ويأمل بكسر أرقام مشاركاته الآسيوية في حال بلوغه النقطة الـ16.
فيما يأتي الجزيرة ثالثًا بـ7 نقاط، وليس أمامه سوى الفوز من أجل إحياء أمل خطف بطاقة التأهل.
باختاكور - التعاون
على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يلتقي التعاون نظيره باختاكور الأوزبكي.
التعاون يخوض اللقاء وعينه على النقاط الثلاث، والثأر من الهزيمة السابقة بهدف دون مقابل؛ حتى يبلغ النقطة العاشرة؛ ليجدد آمال التأهل للدور التالي.
وفي المقابل فَقَد باختاكور فرصة المنافسة على التأهل؛ إذ يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط.