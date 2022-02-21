الشباب يطيح بالأهلي ويصعد لنصف نهائي الكأس

صعد فريق الشباب الأول لكرة القدم لمباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على شقيقه الأهلي، ليواجه الهلال في نصف النهائي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الدور ربع النهائي من المسابقة بفوز الشباب بهدفين لهدف.

كان الأهلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه براداريتش قبل أن يتمكن لاعب الشباب كارلوس جونيور من تسجيل هدفين في الدقائق 66 و86.

وخسر الشباب خدمات اللاعب "باولينيو" الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 90.