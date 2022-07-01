"الشباب" يعزز صفوفه بمهاجم "الوحدة" أحمد عبده لثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة توقيعها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب أحمد عبده جابر لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الوحدة، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.