"الشباب" يعزز صفوفه بمهاجم "الوحدة" أحمد عبده لثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة توقيعها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب أحمد عبده جابر لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الوحدة، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقَّعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًّا مع اللاعب أحمد عبده جابر لمدة 3 سنوات بالانتقال الحر ابتداء من الفترة الصيفية".
وتابع البيان: "بدورها، تمنَّت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".
وأسهم "عبده" الذي رحل عن صفوف الوحدة في عودة الفريق إلى مصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حل ثالثًا خلف كل من الخليج والعدالة.