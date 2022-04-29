الشباب يغلق ملف "الآسيوية" ويفتح ملف الدوري

يُشار إلى أن الشباب تأهل إلى الدور ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا بعد أن أنهى مشواره في البطولة بتصدُّر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية، و4 للجزيرة.