الشباب يغلق ملف "الآسيوية" ويفتح ملف الدوري
عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أمس الجمعة تحضيراته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022م؛ وذلك بعد أنهى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
انطلقت الحصة التدريبية بقيادة المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، تلاها تمارين تقوية عضلات عبر محطات عدة، ثم أجرى اللاعبون تمارين فنية منوعة باستخدام الكرة في منتصف الملعب.
فيما أدى مدافع الفريق الدولي السعودي حسان تمبكتي تمارين خاصة برفقة المعد البدني نظير المجهود الكبير الذي بذله في دوري أبطال آسيا.
يُشار إلى أن الشباب تأهل إلى الدور ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا بعد أن أنهى مشواره في البطولة بتصدُّر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية، و4 للجزيرة.
وسيقابل الشباب نظيره النصر في "ديربي مدينة الرياض" يوم الخميس المقبل المصادف الخامس من مايو على ملعب "مرسول بارك" لحساب الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.