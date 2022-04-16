الشباب يفتح ملف الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

فتح فريق الشباب الأول لكرة القدم أمس السبت ملف مواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وشهدت تدريبات الأبيض مشاركة متعب الحربي بعد إكماله البرنامج التأهيلي المعد له من قِبل الجهاز الطبي، إثر الإصابة التي تعرَّض لها خلال معسكر المنتخب السعودي مارس الماضي.
وبدأت الحصة التدريبية للفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين وتدريبات لياقية. بعد ذلك أجرى اللاعبون في صالة الحديد تدريبات تقوية العضلات، ثم فرض الروماني سوموديكا مدرب الفريق مرانًا فنيًّا في منتصف الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتقسيمة بين اللاعبين.
ويواجه الشباب نظيره القوة الجوية العراقي غدًا الاثنين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022.
يُذكر أن الشباب يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.