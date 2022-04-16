الشباب يفتح ملف الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

وبدأت الحصة التدريبية للفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين وتدريبات لياقية. بعد ذلك أجرى اللاعبون في صالة الحديد تدريبات تقوية العضلات، ثم فرض الروماني سوموديكا مدرب الفريق مرانًا فنيًّا في منتصف الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتقسيمة بين اللاعبين.