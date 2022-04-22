"الشباب" يكتسح "مومباي" الهندي بسداسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

بهذه النتيجة حافظ الشباب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط للقوة الجوية و4 لكل من الجزيرة ومومباي، حيث ضمن الشباب الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.