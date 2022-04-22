"الشباب" يكتسح "مومباي" الهندي بسداسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

اكتسح نادي الشباب، فريق مومباي الهندي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بفوز الشباب بسداسية أهداف نظيفة ضمن من خلالها الشباب مقعده في دور الـ 16 من المسابقة الآسيوية .
أهداف المباراة سجلها هتان باهبري في الدقيقة 19 قبل أن يضيف اللاعب مرتضى فال هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 .
في شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب عبدالله الحوعي الهدف الثالث في الدقيقة 52، وفي الدقيقتين 64 و 66 أضاف اللاعب هتان باهبري الهدفين الثاني والثالث له والرابع والخامس لفريقه.
وقبل غروب شمس المباراة بـ9 دقائق ختم المحترف البرازيلي كارلوس جونيور مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس .
بهذه النتيجة حافظ الشباب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط للقوة الجوية و4 لكل من الجزيرة ومومباي، حيث ضمن الشباب الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.