الشباب يكشف عن الحالة الصحية لـ"جونيور و بواردي".. والفريق يواصل التحضير للفيحاء

كشف نادي الشباب عن الحالة الصحية للاعبي الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور والحارس زيد البواردي قبل موقعة الفريق أمام الفيحاء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح التقرير الطبي للمصابين بأن المحترف البرازيلي كارلوس جونيور يعاني تمدداً من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب، فيما يعاني زيد البواردي من التهاب في أوتار الركبة ستبعده عن تدريبات الفريق لمدة أسبوع.

ميدانياً واصل فريق الشباب مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة "الفيحاء"، مساء بعد غد الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

انطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة ترفيزان، ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية متنوعة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا التدريبات بإجراء مناورة تكتيكية للنهج الذي سينتهجه في المباراة.

وشهدت التدريبات متابعة وحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.

الجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة فيما يمتلك الفيحاء 27 نقطة وضعته بالمركز السابع بجدول الترتيب.