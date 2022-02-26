الشباب يكمل جاهزيته لمواجهة الفيحاء في الدوري..غدًا في الجولة 22

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم السبت، استعداداته في ملعب النادي الرديف، وذلك تأهبًا لمواجهة الفيحاء في المجمعة، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة (22) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انطلقت الحصة التدريبية بقيادة مدرب الفريق "شاموسكا" بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف المدرب تريفيزان، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق جمل فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها بمناورة خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة .