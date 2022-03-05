الشباب ينتفض برباعية الباطن.. ويخطف الوصافة من النصر

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تقديم عروضه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحقق الأبيض مساء اليوم السبت انتصارًا ثمينًا على نظير الباطن 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ23 من دوري المحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الشباب بهدف تركي العمار (د2)، وهدف النيران الصديقة عن طريق مدافع الباطن عبدالعزيز العلاوي (د26) بعد عرضية هتان باهبري.
وفي الشوط الثاني تألق حارس الشباب حسين شيعان في الذود عن مرماه، وتصدى لتسديدتَيْ مهاجم الباطن فابيو أوبرو عند (د 49، 53).
ومن تمريرة رائعة من نواف العابد أحرز زميله باولينهو الهدف الثالث للشباب داخل شباك الضيوف.
وعند (د 79) يحتسب حكم اللقاء عبدالله الشهري ركلة جزاء للشباب، نفَّذها بانيغا داخل شباك الحارس "مارتن كمبانيا" مسجلاً الهدف الرابع.
وبتلك النتيجة خطف الشباب وصافة الترتيب من النصر (46 نقطة)، وبقي الباطن في دائرة الخطر في المركز الـ15 (22 نقطة).