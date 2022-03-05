الشباب ينتفض برباعية الباطن.. ويخطف الوصافة من النصر

وحقق الأبيض مساء اليوم السبت انتصارًا ثمينًا على نظير الباطن 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ23 من دوري المحترفين.