"الشباب" ينهي استعداداته لكلاسيكو "الاتحاد"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته الرئيسية في التدريب الذي أجراه اليوم على ملعبه بالنادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف المدرب ترفيزان، حيث أدى اللاعبون تمارين متنوعة في منتصف الملعب اشتملت على تطبيقات فنية، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية، طبق خلالها الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الأحد.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.
ويحل الاتحاد ضيفاً على الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يوم الأحد 13 مارس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، ويأتي الشباب ثانياً في الترتيب بـ46 نقطة.