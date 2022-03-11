"الشباب" ينهي استعداداته لكلاسيكو "الاتحاد"

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف المدرب ترفيزان، حيث أدى اللاعبون تمارين متنوعة في منتصف الملعب اشتملت على تطبيقات فنية، قبل أن يختتم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية، طبق خلالها الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الأحد.