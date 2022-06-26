الشباب ينهي تحضيراته لملاقاة الأهلي.. بمشاركة الهداف "جونيور"

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اليوم الأحد، تحضيراته، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قبل انطلاق الحصة التدريبية أجرى المدير الفني الروماني سوموديكا محاضرة فنية عبر الفيديو، وبدأت التدريبات بتماريـن إحماء وتسخين ولياقيـة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها المديـر الفني على جاهزية اللاعبين.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيـس مجلـس الإدارة خالد البلطان.
وتأكدت مشاركة البرازيلي كارلوس جونيور، هداف الفريق، في مباراة الغد، بعد أن غاب عن مباراة الشباب والتعاون (1-1) في الجولة الماضية بسبب سفره المفاجئ إلى بلده البرازيل لمرض والدته.
وأحرز جونيور هذا الموسم 13 هدفاً، وعاد النجم البرازيلي إلى الرياض مؤخراً وشارك اليوم في تدريب الفريق الشبابي الأخير، استعداداً لمباراة الأهلي.
ولا تمثل المباراة أي أهمية للشباب الذي ينفرد حالياً بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة، لكنها حاسمة ومصيرية لأهلي جدة الذي يسعى للنجاة من الهبوط.
في المقابل تعتبر المباراة مصيرية بالنسبة للأهلي حيث يحتاج إلى الفوز للنجاة من هذا الشبح؛ لأن أي نتيجة غير الفوز تعني هبوط الفريق رسمياً.
ويحتلّ الأهلي المركز الـ14 في المسابقة برصيد 31 نقطة، وهو أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى.
لكن الفوز على الشباب لن يكون كافياً للابتعاد عن شبح الهبوط؛ إذ يستلزم أيضاً هزيمة أحد الفرق المتنافسة معه على الهبوط مثل الرائد والتعاون والفيصلي والباطن.