الشباب ينهي تحضيراته لملاقاة الأهلي.. بمشاركة الهداف "جونيور"

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اليوم الأحد، تحضيراته، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي، غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.