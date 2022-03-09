الشباب يواصل استعداداته .. لموقعة الاتحاد المرتقبة

واصل الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب شاومسكا، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة (24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت الحصة التدريبية للأبيض بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة بإشراف المدرب تريفيزان، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية في منتصف الملعب، تلاها بمناورة ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة من الدفاع، الاستحواذ على الكرة، التمركز الصحيح في الملعب، والضغط على المنافس.