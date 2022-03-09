الشباب يواصل استعداداته .. لموقعة الاتحاد المرتقبة

واصل الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان تدريباته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب شاومسكا، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة (24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.