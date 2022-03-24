"الشديد" يقدّم الاستوديو التحليلي عبر SSC لمباراة الأخضر والصين

تواكب شركة الرياضة السعودية، عبر شاشة قنوات ssc الحدث الأبرز، المتمثل في نقل وتغطية أحداث مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والصين، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وتبدأ التغطية عند الساعة الخامسة عصراً، بعرض لقاءات مع عدد من الرياضيين وتقارير وكليبات عن المواجهة المرتقبة.
ويقدّم الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة تركي الشديد بصحبة ضيوفه محيسن الجمعان وعمر الغامدي وعايض مبخوت، كما يقوم بالوصف والتعليق على المباراة فهد العتيبي، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما يتولى التغطية من الميدان خالدا لعرافه وعبدالعزيز الجميعة.