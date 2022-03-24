رياضة

"الشديد" يقدّم الاستوديو التحليلي عبر SSC لمباراة الأخضر والصين

فهد العتيبي معلقاً.. يستضيف "محيسن" و"الغامدي" و"مبخوت"
"الشديد" يقدّم الاستوديو التحليلي عبر SSC لمباراة الأخضر والصين

تركي الشديد

أحمد سرور
أحمد سرور

تواكب شركة الرياضة السعودية، عبر شاشة قنوات ssc الحدث الأبرز، المتمثل في نقل وتغطية أحداث مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والصين، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتبدأ التغطية عند الساعة الخامسة عصراً، بعرض لقاءات مع عدد من الرياضيين وتقارير وكليبات عن المواجهة المرتقبة.

ويقدّم الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة تركي الشديد بصحبة ضيوفه محيسن الجمعان وعمر الغامدي وعايض مبخوت، كما يقوم بالوصف والتعليق على المباراة فهد العتيبي، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما يتولى التغطية من الميدان خالدا لعرافه وعبدالعزيز الجميعة.

<div class="paragraphs"><p>المعلق فهد العتيبي</p></div>

المعلق فهد العتيبي

المنتخب السعودي
المنتخب الصيني
شركة الرياضة السعودية

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