"الشديد" يقدّم الاستوديو التحليلي عبر SSC لمباراة الأخضر والصين

تواكب شركة الرياضة السعودية، عبر شاشة قنوات ssc الحدث الأبرز، المتمثل في نقل وتغطية أحداث مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والصين، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.